Brasil é 11º país com mais mortes por coronavírus

SÃO PAULO, 19 ABR (ANSA) – O Brasil está próximo de entrar no ranking dos 10 países com mais vítimas do novo coronavírus (Sars-CoV-2), em números absolutos, de acordo com as informações do Centro Universitário John Hopkins.

Até este sábado (18), o país registra 2.372 óbitos confirmados pela Covid-19, ocupando a 11ª colocação dos casos fatais. Na 10ª posição, estão os Países Baixos, que segundo o governo, já atingiram o pico da doença.

O país que mais registra mortes continua sendo os Estados Unidos, com 39.095, seguido pela Itália (23.227), Espanha (20.453), França (19.323) e Reino Unido (16.060). Na sexta posição está a Bélgica (5.683), depois vem Irã (5.118), China (4.636) e, na nona colocação, a Alemanha (4.547). Fechando o top-10 estão os Países Baixos com 3.684 mortes. Ao todo, são 162.032 mortes confirmadas por Covid-19 até às 12h30 deste domingo (19). Destes, mais de 100 mil estão em países da Europa. Entre os países que mais registram contaminações, o Brasil está na 12ª posição, com 36.925 casos confirmados – atrás de Bélgica (38.496), Rússia (42.853), Irã (82.211), Turquia (82.329) e China (83.805).

As seis nações mais afetadas pela doença já ultrapassaram a barreira dos 100 mil casos. Estados Unidos lideram também, com 735.366, seguido por Espanha (195.944), Itália (175.925), França (152.978), Alemanha (144.348) e Reino Unido (121.168). (ANSA)