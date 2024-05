Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/05/2024 - 20:55 Para compartilhar:

O Pré-Olímpico de Basquete 3×3 começa nesta sexta-feira, em Utsunomiya, no Japão. A competição, que vai até domingo, garante apenas aos campeões no masculino e no feminino a vaga para a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris.

O time masculino do Brasil conseguiu a vaga no Pré-Olímpico com um quarto lugar no último Mundial, e ficou no Grupo A, com Lituânia, Letônia e Porto Rico. O Grupo B tem França, Mongólia, Japão e Egito.

“Torneio muito forte, com muitas boas Seleções, mas temos condições de fazer bons jogos e de lutar por essa conquista”, disse o técnico Thiago De Sordi.

A equipe feminina foi a segunda colocada na última AmeriCup e terá como adversárias as seleções da Alemanha, Japão e Áustria no Grupo A. No B, estão Canadá, Holanda, Austrália e Quênia.

“É um campeonato difícil, mas chegamos em um ótimo momento técnico e físico. Vamos dar o nosso melhor em busca da vaga”, afirmou a treinadora Rafaella Bauerfeldt.

As equipes se enfrentam dentro dos grupos e as duas primeiras se classificam direto para as semifinais. Apenas os campeões vão para Paris.

Pré-Olímpico masculino 3×3

3 de maio

Brasil x Lituânia

Brasil x Porto Rico

4 de maio

Brasil x Holanda

5 de maio

semifinais e final