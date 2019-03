Brasil dispensa visto para turistas de EUA, Canadá e Japão

SÃO PAULO, 18 MAR (ANSA) – O presidente Jair Bolsonaro determinou que cidadãos de Austrália, Canadá, Estados Unidos e Japão sejam dispensados de apresentar visto para entrarem no Brasil. A nova mudança entrará em vigor a partir de 17 de junho.

A medida consta no decreto publicado nesta segunda-feira (18) em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) e é unilateral.

Com isso, os turistas brasileiros ainda continuarão precisando de visto para visitar os respectivos países. Segundo o texto, os turistas dos quatro países vão poder permanecer no Brasil durante 90 dias, prorrogável pelo mesmo período. No entanto, o prazo de 180 dias em um ano não deve ser ultrapassado. A medida será aplicada apenas para cidadãos que sejam portadores de passaportes válidos. O documento é assinado pelo presidente e pelos ministros Sérgio Moro (Justiça), Ernesto Araújo (Relações Exteriores) e Marcelo Álvaro Antonio (Turismo). De acordo com o Ministério do Turismo, o objetivo, inicialmente, é econômico. Na última semana, o governo brasileiro já havia dito que a decisão seria uma das medidas anunciadas por Bolsonaro durante sua visita ao território norte-americano.

Nos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, em 2016, os mesmos países já haviam ficado isentos da necessidade de visto, de maneira temporária, para entrar no Brasil. (ANSA)