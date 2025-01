Brasil devolve caixas-pretas de avião da Embraer ao Cazaquistão

MOSCOU, 15 JAN (ANSA) – As caixas-pretas do avião da Azerbaijan Airlines que caiu no Cazaquistão em 25 de dezembro com 67 pessoas a bordo foram devolvidas às autoridades cazaques, após os dados terem sido extraídos pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos do Brasil (Cenipa).

“Os gravadores de voo foram recebidos da parte brasileira e transferidos a uma comissão para uma opinião”, diz um comunicado da Procuradoria-Geral do Cazaquistão citado pela agência russa Ria Novosti. O inquérito é conduzido por Astana, mas o Brasil foi envolvido no caso por ser o país fabricante da aeronave modelo Embraer 190.

Ainda não se sabe oficialmente a causa do desastre, mas a principal hipótese é de que o jato, proveniente de Baku, no Azerbaijão, foi atingido pela defesa antiaérea da Rússia durante a aproximação a Grozny, capital da Chechênia e que, segundo Moscou, era alvo de ataques de drones ucranianos no momento da descida.

Vídeos e fotos da cena da tragédia exibem marcas de perfuração na cauda do Embraer 190, e a própria Azerbaijan Airlines disse que a queda foi provocada por uma “interferência externa”. Das 67 pessoas a bordo, 38 morreram.

O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, cobrou que a Rússia assuma a responsabilidade e puna os culpados pelo desastre, enquanto o líder do Kremlin, Vladimir Putin, pediu desculpas pelo fato de o incidente ter ocorrido no espaço aéreo russo, mas não admitiu a falha na defesa antiaérea. (ANSA).