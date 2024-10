Brasil deve ter a semana mais chuvosa dos últimos seis meses; confira a previsão

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/10/2024 - 9:04 Para compartilhar:

Pancadas de chuva devem amenizar as altas temperaturas em boa parte do Brasil nos próximos dias. Segundo a MetSul, esta semana deve ser a mais chuvosa dos últimos seis meses no País.

Ainda de acordo com a MetSul, a região Nordeste terá chuva escassa na maior parte do território, “com a precipitação mais concentrada na faixa costeira”, especialmente na Bahia e no Rio Grande do Norte, porém, mesmo no litoral, “deve chover pouco e em poucas áreas”.

No Centro-Oeste do Brasil, terá o fim gradual da seca e isso garantirá chuva em toda a região, principalmente em Goiás, Distrito Federal e Brasília. Os volumes de chuva podem ser altos no Mato Grosso do Sul e em Goiás, com risco de temporais isolados de vento forte e granizo.

Na região Sudeste, esta semana deve ter chuva em quase todo o território. O estado de Minas Gerais pode ter chuva pela primeira vez desde a metade do outono. Chuvas fortes podem ser registradas no interior de São Paulo e Minas Gerais.

O Sul deve ter chuva nos três estados que o compõem. Segundo a MetSul, isso ocorre pela “atuação de dois centros de baixa pressão que pode provocar chuva localmente forte em setores dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná”.

Esse período de precipitações poderá se estender por 10 dias e deverá cobrir a maior parte do Brasil. A previsão indica que os maiores acumulados se concentrarão em Santa Catarina e Paraná.