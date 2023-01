Brasil deve produzir 153,4 mi t de soja na safra 2022/23, diz Agroconsult

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 11/01/2023 - 15:06 Compartilhe





SÃO PAULO (Reuters) -A colheita de soja do Brasil deve alcançar 153,4 milhões de toneladas na safra 2022/23, estimou a Agroconsult nesta quarta-feira, em projeção que antecede a expedição técnica Rally da Safra.

A expectativa é de recorde de safra apesar de um tempo mais seco para as lavouras no início do ciclo no Rio Grande do Sul.

Os agricultores devem registrar produtividades subindo para 59,2 sacas de 60 quilos por hectare, de 51,8 sacas no final da temporada passada, disse a consultoria antes de iniciar o Rally da Safra.





A expectativa de produção está em linha com a última previsão da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgada no mês passado.

Para o milho, a Agroconsult espera 29,6 milhões de toneladas na primeira safra e 101,3 milhões na segunda, com produção total de 130,9 milhões de toneladas em 2022/23.

(Reportagem de Ana Mano, texto de Nayara Figueiredo; edição de Roberto Samora)





Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias