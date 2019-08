Brasil deve produzir 13 milhões de t de carne de frango em 2019, diz ABPA

São Paulo, 21 – A produção brasileira de carne de frango em 2019 deve alcançar 13 milhões de toneladas, aumento de 1% ante o ano anterior, informou nesta quarta-feira, 21, a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). As exportações devem avançar entre 4% e 5% no mesmo período, para 4,3 milhões de toneladas. Já o consumo por capita, entretanto, deve cair 2%, para 41 quilos por habitante.

Entre janeiro e julho de 2019, foram exportados 2,43 milhões de toneladas de carne de frango pelo Brasil, avanço anual de 5,8%. O principal destino foi a China, com 311 mil toneladas, 13% do total embarcado pelo Brasil e avanço anual de 21% ante as compras do gigante asiático em igual período do ano passado.

O Paraná foi o Estado que liderou as exportações tanto em volume – 946 mil toneladas – quanto em receita – US$ 1,558 bilhão – nos sete primeiros meses deste ano.