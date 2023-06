Brasil deve participar de reunião sobre Ucrânia na Dinamarca

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/06/2023 - 12:01 Compartilhe

BRUXELAS, 23 JUN (ANSA) – A cidade de Copenhague, na Dinamarca, receberá neste fim de semana uma minicúpula sobre a guerra na Ucrânia com a participação do Brasil.

A informação é de um alto funcionário da União Europeia, que disse que será “um encontro em nível de conselheiros de segurança nacional e no formato G7+”.

Isso significa que a reunião terá os membros do G7 e um pequeno grupo de outros países, como Brasil, Índia e, “quase certamente”, China. Turquia e África do Sul também podem participar.

“Trabalhamos muito em nível de G7, mas agora é preciso ir além, envolvendo outros países chave no cenário mundial para construir um consenso a partir da fórmula proposta pelo presidente Volodymyr Zelensky.

Na última quinta (22), o chefe de gabinete de Zelensky, Andriy Yermak, já havia se reunido com embaixadores dos países do G7, além de África do Sul, Brasil, China, Dinamarca, Índia e Turquia, para explicar a fórmula proposta pela Ucrânia.

O plano de paz de Kiev prevê a restauração da integridade territorial ucraniana e a retirada de todas as tropas russas, além da criação de um tribunal especial para julgar crimes ligados à invasão. (ANSA).

