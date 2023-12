Brasil deve exportar mais a mercado euroasiático após decisão russa, diz APBA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/12/2023 - 14:03 Para compartilhar:

São Paulo, 18 – A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) avaliou que a decisão da Rússia de renovar a cota de importação de 364 mil toneladas de carne de aves com tarifa zero gera uma oportunidade ao Brasil para ampliar a presença no mercado euroasiático. “As vendas de carne de frango do Brasil para o mercado eurasiático registraram forte expansão ao longo de 2023, e se espera uma ampliação nesta parceria”, disse em nota o diretor de mercados da ABPA, Luís Rua.

O presidente da ABPA, Ricardo Santin, acrescentou no mesmo comunicado: “Temos uma longa tradição com o mercado russo em uma relação multiproteínas, que deverá ganhar ainda mais força no próximo ano, reforçando a tendência de incremento já registrado ao longo do último biênio.”

A Rússia estabeleceu cotas de 250 mil toneladas para carcaças, pernas e cortes de frango não desossados e 100 mil de produtos desossados, além de 14 mil toneladas para peru inteiro e carcaças. Para produtos importados extracota a tarifa de importação é de 65%.

O Brasil é o principal fornecedor de carne de frango para a Rússia, que importou, entre janeiro e novembro, 43,6 mil toneladas do produto, volume 44,2% superior às importações de 2022. Estas exportações geraram receita de US$ 81,2 milhões este ano, de acordo com os dados da ABPA.

A Rússia também renovou cota de importação de 570 mil toneladas de carne bovina, com tarifa reduzida de 50% para 15%.

