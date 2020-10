Brasil deve exportar em outubro 1,911 milhão de toneladas de soja, aponta Anec

São Paulo, 07 – O Brasil deve exportar em outubro 1,911 milhão de toneladas de soja em grão, 4,568 milhões de toneladas de milho e 1,425 milhão de toneladas de farelo de soja, segundo relatório da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec). Os dados consideram a programação de embarques nos portos. Em setembro, os volumes embarcados foram, conforme a Anec, de 3,945 milhões de toneladas de soja em grão, 5,831 milhões de t de milho e 1,318 milhão de t de farelo de soja.

Para a semana de 4 a 10 de outubro estão previstos embarques de 1,499 milhão de toneladas de milho, 542,7 mil toneladas de soja em grão e 335,1 mil t de farelo. Caso as projeções se confirmem, as vendas externas do País nos dez primeiros meses do ano devem totalizar 81,164 milhões de toneladas de soja em grão, 24,739 milhões de t de milho e 14,481 milhões de t de farelo.

