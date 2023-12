Brasil deve exportar até 7,49 milhões de toneladas em dezembro, prevê Anec

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/12/2023 - 9:10 Para compartilhar:

São Paulo, 13 – O Brasil deverá exportar entre 6,8 milhões e 7,49 milhões de toneladas de milho em dezembro, de acordo com a estimativa mais recente da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec). O País exportou 6,98 milhões de toneladas no mês passado e 7,29 milhões de t em dezembro do ano passado. Para a soja, a Anec estima embarques entre 3 milhões e 3,89 milhões de toneladas em dezembro. O volume é inferior aos 4,6 milhões de toneladas de novembro e superior ao total embarcado em dezembro de 2022, de 1,5 milhão de toneladas.

Os embarques de farelo devem ser de 2,22 milhões de t, acima do 1,95 milhão de t de novembro e do 1,35 milhão de t de dezembro de 2022.

Para o trigo, a Anec diz que serão embarcadas 341,8 mil toneladas, volume superior às 147,2 mil toneladas de novembro e inferior às 689,2 mil toneladas de dezembro do ano passado.

Na semana de 3 a 9 de dezembro, o Brasil exportou 1,49 milhão de toneladas de milho, 898,4 mil toneladas de soja, 334,9 mil toneladas de farelo e 82,2 mil toneladas de trigo.

Em 2023, o Brasil deverá exportar de 55,9 milhões a 56,6 milhões de t de milho; de 100,6 milhões a 101,5 milhões de t de soja; 22,5 milhões de t de farelo; e 2,37 milhões de t de trigo.

