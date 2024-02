Brasil deve exportar 7,3 milhões de t de soja em fevereiro, prevê Anec

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/02/2024 - 8:08 Para compartilhar:

São Paulo, 15 – O Brasil deve exportar 7,3 milhões de toneladas de soja em fevereiro, de acordo com boletim semanal da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec). Em janeiro, os embarques da oleaginosa somaram 2,32 milhões de toneladas. Em fevereiro do ano passado, o Brasil embarcou 7,55 milhões de toneladas, segundo a associação. Em relação ao milho, os embarques em fevereiro devem totalizar 742 mil toneladas, em comparação com os 3,43 milhões de toneladas exportadas em janeiro e 1,95 milhão de toneladas de fevereiro de 2023.

As exportações de farelo de soja devem somar 2 milhões de toneladas, abaixo do volume embarcado em janeiro, de 1,75 milhão de toneladas. Em fevereiro de 2023, os embarques totalizaram 1,28 milhão de toneladas. Para o trigo, a previsão é de que 677 mil toneladas sejam embarcadas em fevereiro, ante 685 mil toneladas em janeiro e 523 mil toneladas em fevereiro do ano passado.

Na semana entre 4 e 10 de fevereiro foram exportados 2,18 milhões de toneladas de soja; 431,72 mil toneladas de milho; 465,5 mil toneladas de farelo e 59,4 mil toneladas de trigo. A previsão para a semana de 11 a 17 de fevereiro, baseada no line-up dos portos, é a de que os embarques de soja alcancem 2,94 milhões de toneladas; os de milho, 98 mil toneladas; os de farelo, 638,9 mil toneladas, e os de trigo, 208,1 mil toneladas.

