Brasil deve exportar 3,7 milhões de t de milho em janeiro, projeta Anec

São Paulo, 10 – As exportações de milho do Brasil em janeiro devem somar 3,7 milhões de toneladas, de acordo com a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec). De soja em grão, a expectativa é de que o País exporte 1,3 milhão de toneladas. Já de farelo devem ser 2 milhões de toneladas, enquanto a previsão para trigo é de 605 mil toneladas.

O volume é previsto pela Anec com base no line-up dos portos. Na comparação com janeiro de 2023, são 1,137 milhão de toneladas de milho a menos, 355,6 mil toneladas a mais de soja, 595 mil t mais farelo e 45 mil t menos trigo.

Na semana de 31 de dezembro de 2023 a 6 de janeiro, foram embarcadas 927,4 mil toneladas de milho, 402 mil toneladas de soja, 166 mil toneladas de farelo e 89 mil toneladas de trigo, disse a Anec.

