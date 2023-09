Brasil descobre fósseis dos primeiros predadores

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/09/2023 - 17:33 Compartilhe

SÃO PAULO, 13 SET (ANSA) – Milhões de anos antes da chegada dos dinossauros, um outro predador dominava a Terra como maior carnívoro e o mais feroz: os fósseis de um novo exemplar, que viveu 265 milhões de anos atrás, foram descobertos no sul do Brasil, e contam a história de um animal que podia chegar a três metros de comprimento e 400 quilos.

O animal, com caninos grandes e afiados, e uma mordida forte o suficiente para mastigar ossos, acabou extinto sem deixar descendentes.

A descoberta, publicada na revista Zoological Journal of the Linnean Society, foi comandado por Mateus Costa Santos, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Universidade Federal dos Pampas.

Os fósseis, excepcionalmente bem conservados, pertencem à espécie Pampaphoneus biccai.

Eles compreendem um crânio completo (o segundo descoberto na América do Sul) e outros ossos, como as costelas e os membros superiores.

O animal viveu pouco antes do maior evento de extinção da história da Terra, que eliminou 86% de todas as espécies animais, e pertence aos chamados “dinocéfalos”, um grupo de “répteis-mamíferos” dotados de grandes cabeças e dentições potentes, bem conhecidos na África do Sul e na Rússia mas menos difundidos no resto do mundo.

“A descoberta de um novo crânio do Pampaphoneus depois de tanto tempo foi extremamente importante para aumentar nosso conhecimento sobre o animal. Inicialmente era difícil diferenciá-lo dos parentes russos”, comentou o pesquisador.

A afinidade sugere uma relação entre a América do Sul e a Europa oriental mais estreita do que se pensava, da época em que todas as terras eram unidas no supercontinente da Pangeia.

(ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias