Brasil derrota Rússia na Liga das Nações de vôlei

A seleção brasileira feminina de vôlei conseguiu a quarta vitória em cinco jogos na Liga das Nações 2021. Na tarde desta terça-feira (1), a equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães passou pela Rússia por 3 sets a 0 (25/20, 25/11 e 25/18).

A maior pontuadora do confronto foi a central Carol, com 15 acertos (oito de ataque, seis de saque e um de bloqueio). Logo atrás, com 14 pontos, veio a oposta Tandara. Com os resultados, o Brasil aparece na terceira colocação com 12 pontos. A liderança é dos Estados Unidos, com 15. A Turquia aparece em segundo com 13.

“Foi um jogo muito consistente da nossa equipe. Conseguimos essa constância em todo o jogo e focamos muito no bloqueio, o que fez a nossa defesa jogar. Defendemos muito e acredito que essa foi a diferença do jogo”, afirmou Tandara à Confederação Brasileira de vôlei (CBV). “A Rússia é uma equipe de tradição e nos preparamos para um jogo difícil. Estamos evoluindo e a nossa comunicação está melhor a cada jogo”, completou.

Para fechar a segunda semana da Liga das Nações, o Brasil pega a Itália às 16h (horário de Brasília) desta quarta-feira (2).

