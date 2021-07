Brasil derrota o Peru por 1 x 0 e vai à final da Copa América

(Reuters) – A seleção brasileira se classificou para a final da Copa América pela segunda vez em dois anos, nesta segunda-feira, ao derrotar o Peru por 1 x 0, com gol de Lucas Paquetá, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

O Brasil enfrentará na decisão de sábado, no Maracanã, o vencedor do jogo entre Argentina e Colômbia, que se enfrentam na terça-feira.

Na reedição da final da Copa América de 2019, quando o Brasil venceu o Peru em casa por 3 x 1, a seleção comandada por Tite novamente levou a melhor, embora não tenha conseguido a goleada que aplicou no confronto da primeira fase entre as duas equipes, por 4 x 0.

O Brasil fez um bom primeiro tempo, criando várias oportunidades, mas diminuiu o ritmo depois do intervalo e chegou a dar espaços ao time peruano.

“Foi um jogo muito difícil, muito disputado. O time deles é uma equipe forte, que tem uma marcação muito forte, mas a gente pôde suportar o momento difícil… Fico feliz de poder ajudar a seleção, ajudar o Neymar, a gente tem se entendido bastante”, disse o meio-campista Lucas Paquetá, que também havia decidido o jogo contra o Chile, e foi elogiado por Neymar.

“Paquetá é um grande jogador, vem crescendo a cada partida, fez uma bela temporada por seu clube, e aqui ele vem demonstrando que pode, sim, ser um jogador muito importante para a seleção brasileira”, afirmou Neymar, sem esconder o desejo de enfrentar a Argentina na final. “Quero a Argentina, estou torcendo para a Argentina. Tenho amigos ali, e aí na final vai dar Brasil.”

A seleção iniciou o jogo com duas mudanças em relação ao time que derrotou o Chile por 1 x 0 nas quartas de final. O técnico Tite escalou Lucas Paquetá na vaga de Firmino e Everton Cebolinha substituiu Gabriel Jesus, que foi expulso no jogo de sexta-feira.

Com menos de 20 minutos, o goleiro peruano Gallese já tinha feito cinco defesas, duas em chutes de Casemiro (uma delas em cobrança de falta), uma em finalização de Cebolinha e duas em sequência em chutes de curta distância de Neymar e Richarlison, após boa trama de ataque pelo lado direito.

Aos 35 minutos, saiu o gol brasileiro. Em ótima jogada de Neymar pela esquerda que incluiu uma bola entre as pernas do defensor peruano, o atacante passou para Lucas Paquetá completar para o gol.

A equipe peruana só conseguiu chegar com perigo ao gol do Brasil aos 4 minutos do segundo tempo, quando o atacante Lapadula recebeu lançamento, cortou Thiago Silva e chutou forte de perna esquerda. O goleiro Ederson espalmou. Aos 15, García arriscou de fora da área e Ederson fez nova defesa.

Os brasileiros tentaram ampliar em contra-ataque, mas não conseguiram criar boas chances.

A seleção tem a chance de voltar a ser campeã em casa, depois que o Brasil virou sede da Copa América pouco antes do torneio devido às desistências dos dois países que realizariam uma sede conjunta: a Colômbia, devido a protestos em massa contra o governo, e a Argentina, por conta da pandemia de Covid-19.

(Por Tatiana Ramil)

