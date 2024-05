Brasil derrota EUA por 3 sets a 1 na Liga das Nações Feminina

Agência Brasili Agência Brasil https://istoe.com.br/autor/agencia-brasil/ 18/05/2024 - 17:13 Para compartilhar:

A seleção brasileira de vôlei derrotou os Estados Unidos por 3 sets a 1 (parciais de 25/22, 25/16, 18/25 e 25/19) para continuar com 100% de aproveitamento na disputa da primeira semana da Liga das Nações Feminina (LNF). O triunfo foi alcançado neste sábado (18) no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

No embalo de Gabi, Brasil vence os Estados Unidos por 3 a 1. A vitória sobre as atuais campeãs olímpicas é a terceira na Liga das Nações! Quem tá feliz bate aqui: ✋ #VNLnoRio pic.twitter.com/AkTMQ3oIgG — Vôlei Brasil (@volei) May 18, 2024

Notícias relacionadas:

A vitória sobre a equipe norte-americana teve um significado especial para o Brasil, pois foi a primeira alcançada após um período de cinco anos. O último triunfo da seleção brasileira sobre os Estados Unidos foi em 2019, também pela LNF.

Com as vitórias nas três primeiras rodadas da competição (sobre o Canadá na estreia, a Coreia do Sul na sequência e as norte-americanas) a equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães ocupa a liderança da classificação da fase preliminar.

O próximo compromisso do Brasil na LNF será diante da Sérvia, a partir das 10h (horário de Brasília) do próximo domingo (19).