Brasil derrota Colômbia e mantém 100% de aproveitamento no Sul-Americano Masculino de Vôlei

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/08/2023 - 22:15 Compartilhe

A seleção brasileira masculina de vôlei manteve, nesta segunda-feira, o desempenho 100% no Campeonato Sul-Americano, ao derrotar a Colômbia, por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 26/24 e 25/13), no Estádio Geraldão, no Recife.

Foi a terceira vitória consecutiva da equipe de Renan Dal Zotto, que só volta a jogar na quarta-feira diante da Argentina pela última rodada.

Renan colocou inicialmente em quadra: Bruninho, Alan Souza, Leal, Lucarelli, Judson, Flávio e Maique Reis. O primeiro set ratificou a superioridade brasileira com 25/15. O destaque foi Alan, com sete pontos (seis ataques e um bloqueio).

Os colombianos aproveitaram uma queda de concentração dos brasileiros para equilibrar o segundo set, mas com bom rendimento de Lucarelli (cinco pontos – três ataques e dois saques) e Judson Nunes (cinco pontos – três ataques, um bloqueio e um saque), o Brasil fechou em 26/24.

O Brasil voltou a imprimir forte ritmo no terceiro set para fechar em 25/13. Com seis pontos de ataque, Alan mais uma vez foi o destaque da equipe brasileira.

Maior vencedor do Sul-Americano, o Brasil tem 33 ouros da competição e só não foi campeão em 1964, ano em que foi derrotado pela Argentina. O torneio, organizado em formato de pontos corridos, é visto como uma forma de preparação para o Pré-Olímpico, que será disputado de 30 de setembro até 8 de outubro.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias