Brasil defende reforma da OMC e apoia sistema multilateral justo e eficaz, diz Alckmin

O Brasil voltou a defender a reforma da Organização Mundial do Comércio (OMC) em um fórum internacional. Desta vez, o recado coube ao vice-presidente da República e titular do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, feito durante a abertura da reunião ministerial de Comércio e Investimentos do grupo das 20 maiores economias do mundo (G20).

É crucial, de acordo com ele, que sejam criados ambientes de negócios que não apenas atraiam investimentos estrangeiros, mas que garantam segurança jurídica e previsibilidade econômica. “Nessa mesma linha, destaco mais uma vez o compromisso do Brasil com o fortalecimento de um sistema multilateral de comércio que defende uma reforma e a modernização da Organização Mundial do Comércio, que assegure que as questões do próprio desenvolvimento que aqui defendemos e que permaneçam centrais para todos os países”, afirmou. “Apoiamos, assim, um sistema multilateral do comércio, capaz de contribuir para um comércio global mais justo, inclusivo e eficaz”, continuou.

O vice-presidente disse ter “plena confiança” de que as discussões do G20, voltadas pela cooperação e pelo compromisso com o bem comum, resultarão em avanços significativos para o comércio e o investimento globais. “O G20 tem uma responsabilidade única em liderar esse processo e juntos poderemos alcançar os melhores resultados”, avaliou.

Alckmin voltou a falar da importância de políticas que incentivem a participação de mulheres no comércio, argumentando ser uma prática essencial para que se possa ampliar as oportunidades econômicas e criar um ambiente de negócios mais inclusivo e diverso. “Todos nós temos a responsabilidade de garantir que mulheres em todas as partes do mundo tenham acesso equitativo às oportunidades que o comércio global pode oferecer. Os acordos de investimento, por sua vez, devem estar alinhados com os princípios do desenvolvimento sustentável e atuarem com energia para que isso ocorra.”