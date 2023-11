Brasil decepciona mais uma vez antes de encarar Argentina de Messi

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/11/2023 - 17:10 Para compartilhar:

A fase da Seleção não é boa. Pela primeira vez o Brasil sofre duas derrotas consecutivas nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, não brilha e sua defesa, que já foi um dos pontos fortes da equipe, agora é vulnerável. A situação, no entanto, pode piorar: na próxima terça-feira, terá pela frente a Argentina de Lionel Messi, no Maracanã.

Em uma noite inesquecível para o atacante Luis Díaz, autor de dois gols, a Colômbia derrotou o Brasil em Barranquilla (2 a 1) pela primeira vez na história das Eliminatórias.

A virada colombiana aumentou a pressão sobre Fernando Diniz, não só pelos números negativos, mas também pela falta de desempenho, o que se esperava do técnico que fez de seu cartão de visita um estilo ofensivo e um futebol vistoso.

A Seleção de Diniz, quinta colocada das Eliminatórias com 7 pontos em cinco jogos, está há três jogos sem vencer: empate em casa com a Venezuela (1 a 1) e derrotas como visitante para Uruguai (2 a 0) e Colômbia.

As duas únicas vitórias foram sobre Bolívia (5 a 1) e Peru (1 a 0), penúltimo e último colocados, respectivamente.

E a defesa brasileira, muito sólida na era Tite (2016-2022), sofreu seis gols, um a mais do que em toda a campanha das Eliminatórias para o Mundial de 2022.

“O Brasil tem que criar mais, tem que ser mais soberano, não se ganha com a camisa, se ganha com o jogo. Não fizemos o suficiente para sair com a vitória”, disse o goleiro Alisson após a derrota para a Colômbia.

– As explicações de Diniz –

O goleiro do Liverpool da Inglaterra foi destaque em Barranquilla, onde o Brasil começou bem em cada tempo, mas foi se apagando. No total, a seleção colombiana finalizou 23 vezes, dez na direção do gol e cinco com a intervenção de Alisson.

Diniz atribuiu a derrota a erros de marcação e à falta de definição dos jogadores, que tiveram chances claras para ampliar o placar após o gol de Gabriel Martinelli logo aos três minutos, com passe de Vinícius Júnior, que saiu lesionado e será desfalque contra a Argentina.

Mas o treinador também ressaltou a falta de tempo para treinar – assumiu o cargo em julho, conciliando com o comando do Fluminense -, os desfalques e a renovação da equipe em relação ao elenco que esteve na Copa do Mundo do Catar.

Dos 23 jogadores disponíveis em Barranquilla, apenas sete estiveram na derrota para a Croácia nas quartas de final do Mundial de 2022. E para esta rodada dupla, Diniz não pôde contar com titulares absolutos: o goleiro Ederson, o lateral Danilo, o volante Casemiro e o atacante Neymar, todos lesionados.

“Eu acho que tem que levar em consideração isso e olhar para o lado positivo, das coisas positivas que teve hoje aqui”, afirmou o treinador, campeão da Libertadores com o Fluminense há duas semanas.

– Invencibilidade em casa ameaçada –

Poucos duvidam da classificação do Brasil para a Copa do Mundo de 2026, especialmente porque a América do Sul dá seis vagas diretas ao torneio, além de uma repescagem.

Mas Diniz terá ainda mais problemas quando receber a Argentina, que vem de derrota para o Uruguai por 2 a 0, em La Bombonera.

Contra a Colômbia, o atacante Vinícius Júnior saiu lesionado aos 27 minutos do primeiro tempo com dores no músculo posterior da coxa esquerda. Nesta sexta-feira (17), a CBF anunciou que o atacante do Real Madrid foi desconvocado porque não terá condições de enfrentar os argentinos.





Sem Neymar, Vini tinha a responsabilidade de liderar o Brasil contra um adversário que quer continuar fazendo história: depois de vencer a final da Copa América de 2021 por 1 a 0 no Maracanã, a Argentina quer quebrar a invencibilidade da Seleção como mandante nas Eliminatórias.

Essa eventual derrota pode marcar negativamente o nome de Diniz, que tem contrato até meados de 2024, quando o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, garante que o italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid, assumirá a equipe.

O duelo contra os argentinos será o último do ano e também deve ser o último oficial de Diniz à frente da Seleção, pois as sétima e oitava rodadas das Eliminatórias serão disputadas em setembro do ano que vem. Em março, o Brasil fará amistosos contra Espanha e Inglaterra.

“A gente tem que estar preparado para tudo”, disse o treinador. “Mas a gente vai jogar na nossa casa, no Maracanã. O estádio deve estar cheio. E a gente vai fazer de tudo para entregar aquilo que o torcedor deseja”.

