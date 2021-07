Brasil de Pelotas x Cruzeiro. Onde assistir, prováveis times e desfalques A Raposa tenta recuperar os pontos perdidos em casa no empate com o Guarani, enquanto os gaúchos buscam sair da Zona do Rebaixamento

Brasil de Pelotas e Cruzeiro se enfrentam neste sábado, às 19h, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B no Estádio Bento Freitas, em Pelotas.

O time azul tenta recuperar os pontos perdidos em casa no empate por 3 a 3 com o Guarani, na última rodada. Já o time gaúcho quer sair da zona de rebaixamento. O Brasil está com seis pontos, na 19ª posição. A Raposa está na 14ª colocação, dois pontos à frente dos rivais do sul.

O Cruzeiro terá o retorno do zagueiro Ramon, que cumpriu suspensão diante do Guarani. Já o lateral direito Raúl Cáceres segue fora do time se recuperando de uma otite. Para seu lugar, Norberto será mantido na equipe.

O zagueiro Rhodolfo e os atacantes Wellington Nem e Eduardo não viajaram, pois estão aprimorando a forma física em Belo Horizonte.

Também estão fora o zagueiro Eduardo Brock, o lateral Geovane e o volante Henrique. Todos estão no departamento médico. Não viajaram, por opção do treinador, o zagueiro Joseph, o lateral Matheus Pereira, o meia Marco Antônio, o volante Ariel Cabral e o atacante Guilherme Bissoli.



FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

BRASIL DE PELOTAS X CRUZEIRO

Data: 3 de julho de 2021

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Bento Freitas, Pelotas (RS)

Árbitro: Rafael Carlos Salgueiro Lima(AL)

Assistentes: Ruan Luiz de Barros Silva e Wagner José da Silva (ambos de AL)

Onde assistir: Premiere e SporTv

Onde seguir: Tempo Real LANCE, Premiere

BRASIL DE PELOTAS (Técnico: Cláudio Tencati)

Matheus Nogueira, Thalys, Ícaro, Heverton e Kevin; Rômulo, Bruno Matias, Gabriel Terra, Lucas Santos, Fabrício e Welinton

Desfalques: Vidal (lesão muscular) e Artur (de saída do clube).

CRUZEIRO (Técnico: Mozart Santos)

Fábio; Ramon, Léo Santos e Paulo; Matheus Barbosa, Adriano, Norberto, e Marcinho; Bruno José, Rafael Sobis e Felipe Augusto.

Desfalques: Cáceres, Eduardo Brock, Geovane e Henrique (lesionados)

