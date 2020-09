Brasil de Pelotas supera Náutico e se afasta da zona do rebaixamento na Série B

O Brasil de Pelotas-RS gostou do sabor da vitória e, neste sábado, fez mais uma vítima na Série B do Campeonato Brasileiro. Os gaúchos passaram pelo Náutico, por 2 a 1, no estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS), pela oitava rodada.

Sousa e Gabriel Poveda (de pênalti) fizeram os gols dos mandantes, enquanto Dadá anotou para os pernambucanos. O resultado deixou o Brasil-RS no 12º lugar, com nove pontos, cinco a mais do que a zona de rebaixamento. O Náutico, por sua vez, parou nos dez pontos, na décima colocação.

O primeiro tempo foi movimentado. Salatiel tentou de cavadinha aos 5 minutos e fez Rafael Martins se esticar todo. A resposta do Brasil foi certeira. Aos 16 minutos, Sousa mandou uma bomba do meio da rua e estufou as redes. Erick, no minuto seguinte, usou da mesma tática, mas o goleiro do Brasil evitou o empate.

O segundo tempo também foi quente. Logo aos 2 minutos, Dadá aproveitou rebote do goleiro do Brasil e deixou tudo igual. Os mandantes, porém, não se assustaram e voltaram a ficar à frente aos 5 minutos.

Gabriel Poveda foi derrubado por Hereda. Na cobrança, o próprio camisa 9 bateu rasteiro no canto esquerdo e estufou as redes. A resposta veio dois minutos depois. Thiago Fernandes acertou a trave gaúcha. O jogo, porém, caiu de produção. O Náutico não teve força para buscar o empate e o Brasil soube segurar o resultado.

O Brasil-RS voltará a campo no sábado, 12 de setembro, às 11 horas, quando visitará o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela nona rodada. No mesmo dia, mas às 19 horas, o Náutico receberá o Botafogo-SP nos Aflitos, em Recife.

FICHA TÉCNICA:

BRASIL DE PELOTAS-RS 2 x 1 NÁUTICO

BRASIL DE PELOTAS – Rafael Martins; Rodrigo Ferreira, Lázaro, Leandro Camilo e Bruno Santos (Alex Ruan); Bruno Matias, Wellington Simião (Jarro Pedroso), Sousa e Matheus Oliveira (Leandro Leite); Gabriel Poveda (Dellatorre) e Danilo Gomes (Rafael Vinicius). Técnico: Hemerson Maria.

NÁUTICO – Jefferson; Hereda (Bryan), Camutanga, Fernando Lombardi e Willian Simões; Rhaldney, Matheus Trindade (Jhonnatan), Dadá (Lucas Paraíba) e Jorge Henrique (Paiva); Erick (Thiago Fernandes) e Salatiel. Técnico: Gilson Kleina.

GOLS – Sousa, aos 16 minutos do primeiro tempo. Dadá, aos 2, Gabriel Poveda (pênalti), aos 5 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Bruno Santos, Sousa (Brasil de Pelotas); Matheus Trindade, Camutanga, Jorge Henrique, Thiago Fernandes e Gilson Kleina (Náutico).

ÁRBITRO – Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ).

RENDA E PÚBLICO – Jogo sem torcida.

LOCAL – Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS).

