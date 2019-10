Brasil de Pelotas bate Botafogo e se afasta da zona do rebaixamento na Série B

O Brasil de Pelotas bateu o Botafogo por 1 a 0 no estádio Bento Freitas, em Pelotas, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado obtido nesta sexta-feira afasta o time da casa da zona do rebaixamento e retoma o sonho de brigar pelo acesso.

Com 37 pontos, o Brasil é o décimo colocado. No meio da tabela, o time gaúcho abre boa vantagem em relação à zona do rebaixamento e está apenas quatro pontos abaixo do América-MG, que começou a rodada no quarto lugar.

O Botafogo, com 40 pontos, perdeu a oportunidade de voltar ao G4 – a zona de acesso à primeira divisão. Após empate com o Figueirense na última rodada, o time paulista chega a dois jogos sem vencer e vê dispararem os concorrentes pelo acesso.

O primeiro tempo em Pelotas não teve muitos lances de perigo e foi marcado por disputa intensa no meio de campo e muitas jogadas ríspidas, punidas com falta.

Melhor para o Brasil, que soube aproveitar a chance que teve. Aos 22 minutos, a bola sobrou para Guilherme Queiroz após bate-rebate e ele completou para as redes, colocando o time da casa em vantagem.

Na segunda etapa, o Botafogo até passou a adotar uma postura um pouco mais ofensiva, mas ainda tinha dificuldades para criar jogadas mais agudas. Nas poucas jogadas de ataque do time paulista, o goleiro Carlos Eduardo mostrou tranquilidade para sair da meta e controlar a situação.

Na melhor chance do Botafogo, Nadson arriscou de fora da área e acertou uma bomba na trave, assustando a defesa adversária. No entanto, não houve tempo para mais nada e o Brasil garantiu a vitória por 1 a 0.

O Botafogo já volta a campo na próxima segunda-feira, quando enfrenta o Guarani no Brinco de Ouro, em Campinas, na partida que abre a 29ª rodada da Série B. Na terça, o Brasil de Pelotas vai ao estádio Durival Britto, em Curitiba, para encarar o Paraná.

FICHA TÉCNICA:

BRASIL DE PELOTAS 1 x 0 BOTAFOGO-SP

BRASIL DE PELOTAS – Carlos Eduardo; Carlos Jatobá, Bruno Aguiar, Heverton e Willian Formiga; Leandro Leite, Washington (Eduardo Person) e Diogo Oliveira; Murilo Rangel, Maicon Assis (Cristian) e Guilherme Queiroz (Rodrigo Alves). Técnico: Bolívar.

BOTAFOGO-SP – Darley; Lucas Mendes, Leandro Amaro, Didi e Pará; Pablo, Marlon Freitas e Higor Meritão (Felipe Saraiva); Dodô (Henan), Murilo Henrique e Rafael Costa (Nadson). Técnico: Hemerson Maria.

GOL – Guilherme Queiroz, aos 22 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Luiz Paulo de Moura Pinheiro (MT).

CARTÕES AMARELOS – Bruno Aguiar (Brasil de Pelotas); Leandro Amaro (Botafogo-SP).

RENDA – R$ 54.590,00.

PÚBLICO – 3.586 pagantes.

LOCAL – Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS).