Brasil de Pelotas abre placar com gol no início, mas empata com o CSA na Série B

Brasil de Pelotas e CSA ficaram no empate por 1 a 1, nesta sexta-feira, pela 18.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no estádio Bento de Freitas, em Pelotas. Apesar de abrir o placar logo no primeiro minuto, o time gaúcho cedeu o empate e o equilíbrio marcou o jogo.

Após o empate, o time da casa segue perigosamente próximo da zona do rebaixamento, na 14.ª posição com 20 pontos, dois a mais do que o Figueirense, primeiro time dentro da degola. O CSA, com 24 pontos, perdeu a chance de se aproximar do G4, que começa com a Ponte Preta, com três pontos a mais.

O Brasil saiu na frente com uma linda jogada logo no primeiro minuto. Danilo Gomes foi até a linha de fundo e cruzou, Luiz Henrique ajeitou de calcanhar com muita categoria e Matheus Oliveira completou de esquerda para o fundo do gol.

Aos poucos, o CSA entrou no jogo e passou a pressionar. Depois de muito insistir, o gol de empate saiu aos 35 minutos. Diego Renan cruzou e Yago se atirou na bola para tocar de carrinho e marcar o gol.

Na segunda etapa, a superioridade do CSA persistiu e o Brasil ainda ficou com um jogador a menos após o volante Sousa cometer falta dura em Lucas Dias e receber o segundo cartão amarelo. Mesmo assim, o CSA não conseguiu mais levar perigo ao gol de Rafael Martins. Com um a menos, o Brasil se segurou e esfriou o jogo para garantir o empate por 1 a 1.

O Brasil de Pelotas volta a campo na próxima sexta-feira, quando enfrenta o Vitória, no Barradão, em partida que abre a 19.ª rodada da Série B. No dia seguinte, o CSA recebe o Náutico, no estádio Rei Pelé.

FICHA TÉCNICA

BRASIL DE PELOTAS 1 X 1 CSA

BRASIL DE PELOTAS – Rafael Martins; Rodrigo Ferreira, Nuno (Gustavo Cazonatti), Héverton e Alex Ruan; Bruno Matias, Sousa e Matheus Oliveira (Luís Felipe); Daniel Gomes (Dellatorre) (Felipe Albuquerque), Bruno José e Luiz Henrique (Gabriel Poveda). Técnico: Hemerson Maria.

CSA – Matheus Mendes; Norberto, Ignácio (Cleberson), Luciano Castán e Diego Renan; Marquinhos (Geovane), Yago (Luciano Dias) e Nadson; Allano (Bustamente), Paulo Sérgio (Pedro Lucas) e Rodrigo Pimpão. Técnico: Mozart.

GOLS – Matheus Oliveira, a 1, e Yago, aos 35 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Eduardo Tomaz de Aquino Valadão (GO).

CARTÕES AMARELOS – Rodrigo Ferreira, Héverton e Sousa (Brasil de Pelotas); Diego Renan, Yago e Nadson (CSA).

CARTÃO VERMELHO – Sousa (Brasil de Pelotas).

RENDA E PÚBLICO – Jogo com portões fechados

LOCAL – Estádio Bento de Freitas, em Pelotas (RS).

