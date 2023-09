Brasil de Diniz goleia Bolívia (5-1) em sua estreia nas Eliminatórias da Copa de 2026

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 08/09/2023 - 23:57 Compartilhe

O Brasil de Fernando Diniz fez uma estreia contundente ao vencer a Bolívia por 5 a 1 nesta sexta-feira, em Belém, no encerramento da primeira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Rodrygo (24′ e 53′), Raphinha (47′) e Neymar (61′ e 90+3′), que ultrapassou Pelé como maior artilheiro da Seleção brasileira masculina, agora com 79 gols, garantiram a liderança da equipe canarinho no início da trajetória rumo à Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá.

O atacante Víctor Ábrego em contra-ataque (78) descontou para ‘La Verde’, em que o argentino Gustavo Costas estreou como técnico em partidas oficiais.

A vitória brasileira poderia ter sido com um placar ainda mais elástico, mas o goleiro boliviano Guillermo Vizcarra teve atuação marcante, inclusive defendendo um pênalti cobrado por Neymar ainda no primeiro tempo (17′).

O Brasil visitar o Peru, em Lima, na terça-feira pela segunda rodada das Eliminatórias. Nesse mesmo dia, a Bolívia receberá a Argentina na altitude de La Paz.

