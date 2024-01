Brasil dará início em fevereiro a campanha de vacinação contra dengue

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/01/2024 - 18:28 Para compartilhar:

O Brasil dará início em fevereiro à campanha de vacinação contra a dengue, após o aumento do número de casos deixar o governo em alerta, informaram autoridades.

O Ministério da Saúde anunciou a chegada, no fim de semana, de uma primeira remessa da vacina, de um total de 6,5 milhões que espera receber em 2024. O primeiro envio contém cerca de 750 mil doses da vacina.

Chamada Qdenga e produzida pelo laboratório japonês Takeda, a vacina foi aprovada em dezembro pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Outros países, como Indonésia e Tailândia, também a autorizaram, além da União Europeia.

Com 203 milhões de habitantes, o Brasil registrou 56 mil casos de dengue nas duas primeiras semanas do ano, o dobro do mesmo período do ano passado, com seis mortos, segundo dados oficiais. Em 2023, os casos já haviam aumentado 57% em relação ao ano anterior.

O Brasil é o primeiro país do mundo a oferecer o imunizante pelo sistema público de saúde. O governo pretende vacinar 3,2 milhões de pessoas, que devem receber duas doses.

A segunda remessa, com 570 mil doses, chegará em fevereiro. Segundo o ministério, o alcance reduzido da campanha se deve à capacidade limitada de produção da farmacêutica.

A vacina será aplicada em crianças de 10 a 14 anos, faixa etária com maior número de internações por dengue. Também serão priorizados municípios com mais de 100 mil habitantes e alta incidência de infecções.

A vacina também está disponível na rede privada, a um custo de a partir de cerca de R$ 400 a dose.

ll/app/mel/lb/am

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias