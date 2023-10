Brasil convocará reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU após ataque em Gaza

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/10/2023 - 11:03 Compartilhe

O Itamaraty publicou uma nota na manhã deste sábado,7, condenando o ataque do Hamas contra Israel na região de Gaza e afirma que o Brasil pedirá uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU sobre o tema. O país atualmente é o presidente do órgão

A nota lamenta o ataque, que já deixou ao menos 40 mortos em Israel e mais de 500 feridos.

“Ao reiterar que não há justificativa para o recurso à violência, sobretudo contra civis, o Governo brasileiro exorta todas as partes a exercerem máxima contenção a fim de evitar a escalada da situação”, apontou.

O Itamaraty afirmou que, até o momento, não há registros de mortos na comunidade brasileira em Israel e na Palestina.

