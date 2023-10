Brasil convoca reunião no Conselho de Segurança da ONU

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 11/10/2023 - 22:31 Compartilhe

País preside o órgão durante este mês de outubro e será representado em Nova York pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que adiou compromissos no sudeste asiático.O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, adiou uma viagem que faria às Filipinas – a partir do Camboja – e vai para Nova York para participar de uma reunião de emergência convocada pelo Brasil no Conselho de Segurança da ONU, a fim de debater a situação do conflito entre Israel e Hamas, que nesta quarta-feira (11/10) chegou ao seu quinto dia.

A reunião vai acontecer nesta sexta-feira. O Brasil preside o Conselho de Segurança durante este mês de outubro e tem a prerrogativa de convocar reuniões.

Este será o segundo encontro do conselho para discutir o conflito entre Israel e o grupo radical islâmico Hamas, que no último sábado promoveu uma série de atentados terroristas em solo israelense.

Nesta quarta-feira, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fez um apelo ao secretário-geral da ONU, António Guterres, e também à comunidade internacional, em relação às crianças palestinas e israelenses.

"Quero fazer um apelo ao secretário-geral da ONU, António Guterres, e à comunidade internacional para que, juntos e com urgência, lancemos mão de todos os recursos para pôr fim à mais grave violação aos direitos humanos no conflito no Oriente Médio", escreveu Lula na plataforma X (antigo Twitter).

"É preciso que o Hamas liberte as crianças israelenses que foram sequestradas de suas famílias. É preciso que Israel cesse o bombardeio para que as crianças palestinas e suas mães deixem a Faixa de Gaza através da fronteira com o Egito. É preciso que haja um mínimo de humanidade na insanidade da guerra", acrescentou.

As Forças Armadas de Israel têm concentrado milhares de tropas nos arredores da Faixa de Gaza, o enclave palestino de onde partiram os terroristas do Hamas que massacraram mais de mil israelenses no fim de semana, indicando uma potencial invasão por terra do território palestino.

Desde o último sábado, dia da ofensiva terrorista surpresa do Hamas, Israel já realizou mais de 2 mil operações aéreas retaliatórias contra alvos em Gaza. Cerca de 300 ocorreram só na última noite. O brigadeiro Omer Tishler, chefe do Estado-Maior da Força Aérea de Israel, afirmou que caças estão atacando a Faixa de Gaza numa "escala sem precedentes".

