Brasil contabiliza 39,44% da população vacinada com primeira dose contra a covid

O Brasil atingiu neste sábado, 10, a quantidade de 83.521.107 pessoas imunizadas com ao menos uma dose contra a covid-19, o que corresponde a 39,44% da população. Com imunização completa, ou seja, que receberam duas doses ou dose única, são 30.398.817 pessoas – ou 14,36% da população.

Os dados foram compilados pelo consórcio de veículos de imprensa, formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, junto a secretarias de Saúde de 26 Estados e do Distrito Federal.

Foram aplicadas nas últimas 24 horas 1.018.232 doses de vacinas contra a covid-19. Destas, 612.490 são de primeiras doses, 260.648 correspondem à segunda dose e 145.094 são de doses únicas.

Em termos proporcionais, os Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul seguem liderando. São Paulo é que mais imunizou a população com a primeira dose, 46,24% foram vacinados, e Mato Grosso do Sul é o que mais vacinou com a segunda dose, com 26,15% da população do Estado completamente imunizada.

