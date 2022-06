Brasil conquista três ouros no Mundial de natação paralímpica e supera campanha de 2019 Carol Santiago, Gabriel Araújo e Samuel Oliveira foram os campeões mundiais no terceiro dia de competição de natação paralímpica na Ilha da Madeira

O Brasil atingiu nesta terça-feira a marca de sete medalhas de ouro no Campeonato Mundial de natação paralímpica e superou a campanha do último Mundial da modalidade, em Londres 2019. Carol Santiago, Gabriel Araújo e Samuel Oliveira foram os campeões mundiais no terceiro dia de competição, na Ilha da Madeira.





O país se manteve no quarto lugar no quadro geral de medalhas, com 22 pódios – além dos sete ouros, seis pratas e nove bronzes. No Mundial de Londres 2019, o último antes dos Jogos Paralímpicos de Tóquio, o Brasil conquistou 17 medalhas, cinco das quais de ouro.

A Itália lidera o Mundial, com 11 ouros, sete pratas e 10 bronzes, e um total de 28. Os Estados Unidos têm nove ouros e estão em segundo, apesar de apenas duas pratas e dois bronzes (13). Grã-Bretanha vem em seguida, com oito ouros, quatro pratas e cinco bronzes (17).

O ouro de Gabrielzinho nos 100m costas teve sabor de revanche. Nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, ele ficou com a prata, superado apenas pelo chileno Alberto Abarza Diaz. Os dois se reencontraram pela primeira vez desde então e o mineiro de Santa Luzia não deixou por menos.

Ele venceu por 1min57s69, novo recorde da competição, enquanto o adversário sul-americano ficou com 2min00s45. Jacek Cech, da República Tcheca, foi bronze (2min02s05).

– Desde o início, eu venho dizendo que esta prova que eu queria primeiro, porque eu quero ser o melhor em tudo que o faço. Esta era a prova que eu não era o melhor, e melhorei meu tempo absurdamente. Estou muito emocionado – explicou Gabrielzinho.

Foi apenas a primeira medalha de Gabrielzinho na Ilha da Madeira. Nesta quarta, ele nada os 200m livre, que diz ser sua prova preferida. Já na sexta, se despede do Mundial nos 50m costas. Nesses dois eventos, o nadador da classe S2 é o detentor do ouro paralímpico em Tóquio.

Carol Santiago, por sua vez, subiu ao ponto mais alto do pódio pela segunda vez na competição. Os 50m livre tornou-se sua prova preferida, desde que sagrou-se campeã Mundial pela primeira vez em Londres 2019, sua estreia nessa competição. Em Tóquio, ela voltou a triunfar. Na Ilha da Madeira, reinou soberana durante os 50m de prova e estabeleceu novo recorde do campeonato: 26s86. A prata ficou com a britânica Hannah Russell (27s91) e o bronze foi da paraense Lucilene Sousa (28s15).

– É uma prova que eu gosto demais, rápida, exige 100% da atenção em toda a prova. Eu dependo muito do tapper no final, ainda bem que eles são meus parceiros, porque nadar abaixo de 27s00 é muito difícil para mim – agradeceu Carol, citando o integrante da comissão técnica que maneja o bastão que toca os atletas com deficiência visual no metro final da prova, para informar que estão perto da borda. Na prova desta terça, o tapper de Carol foi o próprio treinador e técnico-chefe da seleção, Leonardo Tomasello.

O maior acumulador de ouros para o Brasil neste Mundial é Samuel Oliveira, de apenas 16 anos, o Samuka. Nesta terça, ele triunfou nos 50m borboleta na classe S5.

O estreante em Mundiais foi campeão com 33s23, com sobras ante ao japonês Kaede Hinata, o medalhista de prata com 35s06. O bronze ficou com o cazaque Siyazbek Daliyev (36s32). O primo de Samuka, Tiago Oliveira, terminou em sexto, com 39s19.

– Foi o resultado que eu esperava. Descansei muito para vir com tudo nesta disputa, porque é minha principal prova. Eu não forcei nas eliminatórias, me poupei, para chegar bem nessa final – comentou Samuka.

Ele já tem em sua bagagem o ouro nos 50m costas, ouro também no revezamento 4x50m livre, além da prata nos 50m livre.

Samuka tem mais duas provas individuais para nadar na Ilha da Madeira, os 200m medley nesta quarta, 15, e os 100m peito na sexta, 17.

Confira abaixo, o resultado dos brasileiros nas finais de terça



100 m costas (S1)

BRONZE José Ronaldo

100 m costas (S2)

OURO Gabriel Araújo

100 m peito (SB14)

BRONZE João Brutos

4° Gabriel Bandeira

100 m peito (SB14)

BRONZE Débora Carneiro

150 m medley (SM4)

4° Lídia Cruz

50 m livre (S12)

OURO Carol Santiago

BRONZE Lucilene Sousa

50 m borboleta (S5)

OURO Samuel Oliveira

6° Tiago Oliveira

50 m borboleta (S5)

BRONZE Joana Neves

200 m medley (SM6)

BRONZE Talisson Glock

100 m borboleta (S8)

BRONZE Gabriel Cristiano

Revezamento 4×50 m medley (20 pontos)

4° Samuel Oliveira; Laila Suzigan; Talisson Glock e Lídia Cruz

Confira abaixo, a programação dos brasileiros nas eliminatórias desta quarta-feira,15 (horários de Brasília):



400 m livre (S6) – 5h05

– Laila Suzigan

100 m livre (S8) – 5h14

– Gabriel Cristiano

100 m livre (S8) – 5h22

– Cecília Araújo

200 m livre (S1) – 5h46 (eliminatórias) / 5h56 (Final)

– José Ronaldo

200 m livre (S2) – 5h55

– Bruno Becker

– Gabriel Araújo

200 m medley (SM5) – 6h05

– Samuel Oliveira

– Tiago Oliveira

100 m livre (S9) – 6h27

– Mariana Gesteira

400 m livre (S6) – 13h05 (Final)

– Talisson Glock

100 m peito (SB12) – 13h45 (Final)

– Carol Santiago

50 m costas (S3) – 14h32 (Final)

– Maiara Barreto

50 m costas (S4) – 14h43 (Final)

– Lídia Cruz

