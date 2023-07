Brasil conquista ouro na ginástica rítmica e chega a 4 medalhas em uma etapa do Mundial

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/07/2023 - 14:22 Compartilhe

O Brasil realizou uma apresentação brilhante neste domingo e conquistou a medalha de ouro na prova mista de ginástica rítmica na etapa de Cluj-Napoca, na Romênia. A equipe brasileira bateu algumas marcas importantes, inclusive conquistou mais de uma medalha em uma etapa de Copa do Mundo pela primeira vez na história.

É também a primeira vez que um país fora do eixo Europa-Ásia conquista quatro medalhas em uma só etapa de Copa do Mundo. Além do ouro na mista, o Brasil ficou com a prata no cinco arcos e bronze no individual geral, e com Barbara Domingos na fita.

Na prova mista, o Brasil recebeu 31.700 de nota em sua apresentação com três fitas e duas bolas, superando a Itália, segunda colocada com 31.500 e Bulgária, com 30.850.

Na final com cinco arcos, a seleção brasileira só ficou atrás da Itália. O Brasil recebeu 34.450 de nota, contra 35.500 das italianas. O México terminou em terceiro com 32.150.

Já o conjunto brasileiro, formado por Bárbara Galvão, Deborah Medrado, Duda Arakaki, Nicole Pírcio, Sofia Madeira e Victória Borges, terminou com a medalha de bronze ao somar 64.500 pontos. A Itália fechou com 70.050, contra 66.250 da Bulgária.

Na fita, Barbara Domingos teve atuação de gala ao conquistar mais um bronze para o Brasil. Ela somou 30.250, e teve como tema a música de Bad Romance, da Lady Gaga. A alemã Darja Varfolomeev ficou com o ouro, seguida pela búlgara Eva Brezalieva, que somou 30.500.

