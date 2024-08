Brasil conquista bronze por equipes mistas no judô em Paris-2024

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/08/2024 - 13:10 Para compartilhar:

O Brasil conquistou neste sábado (3) a medalha de bronze por equipes mistas no judô dos Jogos de Paris-2024 ao vencer a Itália.

Na luta decisiva após o empate em 3-3, Rafaela Silva (na categoria até 57kg) conseguiu aplicar um waza-ari em Veronica Toniolo e deu a vitória ao time brasileiro formado ela, Beatriz Souza (+70kg), Ketleyn Quadros (70kg), Rafael Macedo (90kg), Léo Gonçalves (+90kg), e Willian Lima (-66 kg).

Daniel Cargnin, Rafael Silva, Larissa Pimenta e Guilherme Schimidt, que fizeram parte da equipe ao longo da competição, também receberam suas medalhas.

“A gente não poderia sair daqui sem essa medalha. Poderia ter acabado antes com o ponto de cada um, mas Deus colocou essa última luta na minha mão e eu consegui sair com essa vitória”, comemorou Rafaela, em entrevista à TV Globo.

Na Arena Champ-de-Mars, Rafael Macedo venceu Christian Parlati com um ippon no Golden Score. Depois foi a vez da medalhista de ouro Beatriz Souza derrotar Asya Tavano um waza-ari e um ippon após uma imobilização de 10 segundos.

Em seguida, Léo Gonçalves foi derrotado por Gennaro Pirelli e Rafaela Silva venceu a quarta luta deixando a equipe brasileira com vantagem de 3-1, a um triunfo da medalha.

Willian Lima ficou a um passo da vitória, mas perdeu por ippon no golden score para Manuel Lombardo.

Na sexta luta, quem entrou no tatame foi Keytlin Quadros (-70 kg), de 36 anos, medalhista de bronze em Pequim-2008 quando tinha apenas 20 anos. Ela quase derrotou Savita Russo com um waza-ari seguido de uma imobilização de 17 segundos, que não se tornou ippon por três segundos. A italiana acabou vencendo por ippon faltando menos de 30 segundos para o fim do tempo regulamentar de quatro minutos.

O sorteio definiu que Rafaela Silva fizesse a luta decisiva e a brasileira voltou a derrotar Toniolo com um waza-ari logo aos 14 segundos, fechando o placar em 4-3.

O Brasil soma assim oito medalhas nestes Jogos, metade delas no judô, graças ao ouro de Beatriz Souza (+78 kg), à prata de Willian Lima na categoria até 66 kg e ao bronze de Larissa Pimenta (53kg).

Em sua trajetória até o bronze, a equipe brasileira venceu o Cazaquistão na estreia (4-2), perdeu para a Alemanha (3-4) e derrotou a Sérvia (4-1) na repescagem se classificando assim para a disputa pelo bronze.

Essa quarta medalha brasileira no judô dos Jogos Olímpicos na capital francesa faz o Brasil igualar o recorde de Londres-2012.

Rafael Silva, aos 37 anos, se tornou o medalhista de bronze mais velho na história dos Jogos superando Arthur Schnabel, da Alemanha Oriental, bronze em Los Angeles-1984, quando tinha 36 anos e 10 meses.

Coreia do Sul e Alemanha disputam o outro bronze, enquanto o ouro será decidido entre Japão e a anfitriã França, que tem em sua equipe o astro Teddy Riner, tricampeão olímpico na categoria +100kg.

– Resultados da decisão da medalha de bronze no judô por equipes mistas entre Brasil e Itália:

-90kg: Rafael Macedo venceu Christian Parlati

+70kg: Beatriz Souza venceu Asya Tavano

+90kg: Leonardo Gonçalves perdeu para Gennaro Pirelli

-57kg: Rafaela Silva venceu Veronica Toniolo

-73kg: Willian Lima perdeu para Manuel Lombardo

-70kg: Ketleyn Quadros perdeu para Savita Russo

