Brasil conhece adversários da Copa do Mundo de futsal

O Brasil conheceu o seu caminho na primeira fase da Copa do Mundo de futsal, após a Fifa (Federação Internacional de Futebol) realizar um sorteio para definir as chaves da competição que será disputada entre 14 de setembro e 6 de outubro no Uzbequistão. A seleção brasileira está no Grupo B, ao lado de Cuba, Croácia e Tailândia.

A estreia da equipe comandada pelo técnico Marquinhos Xavier será no dia 14 de setembro, quando medirá forças com Cuba na cidade de Bukhara. Três dias depois o Brasil volta a entrar em quadra, mas desta vez para medir forças com a Croácia. E a equipe brasileira encerra sua participação na primeira fase no dia 20, quando terá pela frente a Tailândia.

“A gente está feliz porque queríamos saber o caminho que vamos percorrer, independente de quem seja. Vamos aguardar agora para que a gente consiga se preparar bem para essas partidas e ter a possibilidade de alcançar a nossa vaga na fase seguinte”, declarou Marquinhos Xavier, que acompanhou in loco o sorteio realizado no último domingo (26).

O torneio também contará com a participação de Uzbequistão, Holanda, Paraguai e Costa Rica, no Grupo A, Argentina, Ucrânia, Afeganistão e Angola, no Grupo C, Espanha, Cazaquistão, Nova Zelândia e Líbia, no Grupo D, Portugal, Panamá, Tajiquistão e Marrocos, no Grupo E, e Irã, Venezuela, Guatemala e França, no Grupo F.