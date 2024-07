Brasil condena ‘veementemente’ assassinato de líder do Hamas

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 31/07/2024 - 14:01 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 31 JUL (ANSA) – O governo brasileiro condenou “veementemente” o assassinato do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, em um ataque atribuído a Israel em Teerã, capital do Irã, nesta quarta-feira (31).

“O Brasil repudia o flagrante desrespeito à soberania e à integridade territorial do Irã, em clara violação aos princípios da Carta das Nações Unidas, e reafirma que atos de violência, sob qualquer motivação, não contribuem para a busca por estabilidade e paz duradouras no Oriente Médio”, diz um comunicado do Ministério das Relações Exteriores.

“Tais atos dificultam ainda mais as chances de solução política para o conflito em Gaza, ao impactarem negativamente as conversações que vinham ocorrendo para um cessar-fogo e a libertação dos reféns”, acrescenta a nota.

No comunicado, o Itamaraty “reitera o apelo a todos os atores para que exerçam máxima contenção, de modo a impedir que a região entre em conflito de grandes proporções e consequências imprevisíveis, às custas de vidas civis e inocentes”.

“O governo brasileiro reitera que, para interromper a grave escalada de tensões no Oriente Médio, é essencial implementar cessar-fogo imediato na Faixa de Gaza”, conclui a nota. (ANSA).