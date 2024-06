++ Brasil condena tentativa de golpe militar na Bolívia ++

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 26/06/2024 - 19:13 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 26 JUN (ANSA) – O governo brasileiro divulgou nesta quarta-feira (26) um comunicado condenando a tentativa de golpe de Estado na Bolívia.

“O Brasil condena nos mais firmes termos a tentativa de golpe de Estado em curso na Bolívia, que envolve mobilização irregular de tropas do Exército, em clara ameaça ao Estado democrático de Direito no país. O governo manifesta seu apoio e solidariedade ao presidente Luis Arce e ao governo e povo bolivianos”, escreveu o Palácio do Itamaraty. (ANSA).