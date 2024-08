Brasil, Colômbia e México pedem divulgação de atas eleitorais da Venezuela em comunicado

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/08/2024 - 19:39 Para compartilhar:

Brasil, Colômbia e México divulgaram um comunicado em conjunto nesta quinta-feira, 1º, para pedir que as autoridades da Venezuela divulguem publicamente as atas eleitorais das eleições de domingo, 28, em que Nicolás Maduro foi reeleito presidente pela segunda vez.

Os governos expressaram respeito pela “soberania da vontade do povo” venezuelano e consideram que a melhor forma de sanar as “controvérsias sobre o processo eleitoral” é pela via institucional.

Esse processo, vale lembrar, foi contestado por lideranças e entidades internacionais devido à perseguição e inabilitação política de opositores de Maduro e às denúncias de fraude no sistema de votação.

“Manter a paz social e proteger as vidas humanas devem ser as preocupações prioritárias neste momento”, concluiu a nota. Desde segunda-feira, 29, ao menos 12 civis foram mortos em confrontos com as forças de segurança locais durante manifestações contra o resultado da disputa.