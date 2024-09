Brasil coloca 4 representantes na final masculina do Mundial de Roma de Skate Park

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/09/2024 - 15:51 Para compartilhar:

O Brasil terá 4 representantes entre os 8 finalistas do Mundial de Roma de Skate Park neste domingo. Kalani Konig, Pedro Barros, Augusto Akio e Luigi Cini garantiram vaga pela disputa do título mundial com bom desempenho neste sábado na Itália.

Os 16 semifinalistas foram divididos em dois grupos de 8 skatistas cada um. Os atletas tinha direito a três voltas de 45 segundos cada uma, e a melhor nota seria considerada. A primeira parte da disputa foi amplamente dominada pelos brasileiros.

O adolescente Kalani Konig, de 16 anos, liderou o primeiro grupo com 91,12 em sua terceira e última volta. Ele foi seguido pelo experiente Pedro Barros, vice-campeão olímpico nos Jogos de Tóquio, em 2021, e único brasileiro a ter conquistado o Mundial de Skate Park, em 2018. Barros marcou 85,81. E na terceira posição terminou Pedro Quintas, bronze no Mundial de 2019, com 84,39.

Na segunda bateria, Augusto Akio foi o primeiro brasileiro a se apresentar. Único medalhista do Park nos Jogos de Paris-2024 presente no Mundial de Roma, Akio demonstrou sua habilidade nos malabares antes de entrar na pista e conseguiu 86,50 na primeira volta. Além do bronze na Olimpíada francesa, Akio foi prata no Mundial de Park de 2022.

Logo após Akio, foi a vez de Luigi Cini, melhor brasileiro do ranking, na terceira colocação. Sétimo colocado nos Jogos de Paris-2024, ele conseguiu 89,01, ficando só atrás de Kalani Konig. Akio e Cini ainda conseguiram aumentar suas notas com 87,50 e 90,01, respectivamente.

Após a segunda volta de todos os competidores do segundo grupo, o Brasil tinha cinco representantes na final, mas uma vaga foi perdida na última volta da semifinal. O sueco Hampus Winberg, que conseguiu a melhor nota (92,09) nas quartas de final, entrou em sua última volta pressionado.

Após duas tentativas com erros, ele precisava de uma nota acima dos 84,39 que estavam garantindo Pedro Quintas na final. Conseguiu 88,17 e deixou o Brasil com apenas 4 dos 8 finalistas.

A final masculina do Mundial de Roma de Skate Park acontece neste domingo, às 14h20 (de Brasília). Antes, às 13h15, na decisão feminina, o Brasil será representado por Raicca Ventura.