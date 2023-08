Brasil, China e UE participam de cúpula sobre Ucrânia em Jidá

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/08/2023 - 16:01 Compartilhe

BRUXELAS E SÃO PAULO, 5 AGO (ANSA) – A cidade de Jidá, na Arábia Saudita, sedia neste sábado (5) a cúpula entre assessores políticos e diplomáticos de mais de 30 países sobre “a fórmula da paz”, proposta apresentada pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para negociar o fim do conflito com a Rússia.

A reunião conta com a participação dos países do G7, das nações europeias, das instituições da UE e dos países do Brics. O enviado da China para assuntos da Eurásia, Li Hui, também chegou a Jidá para o evento, enquanto a Rússia não foi convidada.

Entre as discussões está a fórmula de 10 pontos proposta para a paz pelo líder ucraniano. “Espero conversas difíceis, mas bem-sucedidas, porque há verdade entre nós”, explicou Andriy Yermak, chefe do gabinete de Zelensky, que representará Kiev na reunião.

“A fórmula de paz é o caminho para acabar com a guerra. Esse objetivo pode ser alcançado pela implementação de pontos específicos que beneficiarão todas as outras nações e a segurança global”, acrescentou.

Já a delegação do Brasil é liderada pelo assessor especial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para Assuntos Internacionais, Celso Amorim. “Qualquer negociação real deve incluir todas as partes”, afirmou ele na reunião, de acordo com uma cópia de sua declaração.

Segundo Amorim, “embora a Ucrânia seja a maior vítima, se realmente queremos a paz, temos que envolver Moscou neste processo de alguma forma”. (ANSA).

