Brasil chegará à COP 28 como ‘bola da vez’, diz Lula

SÃO PAULO, 21 NOV (ANSA) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira (21) que o Brasil vai para a próxima cúpula climática da ONU, a COP 28, nos Emirados Árabes Unidos, como a “bola da vez” no cenário internacional.

Em sua live semanal na internet, o mandatário disse que “as pessoas estão percebendo que o Brasil pode oferecer aquilo de que o mundo precisa”.

“Vamos para a COP, e o Brasil é visto como a bola da vez.

Quando as pessoas pensam no Brasil, pensam em floresta, em Amazônia. Quando as pessoas veem o Brasil, pensam em hidrogênio verde, energia limpa, eólica, solar”, acrescentou.

Durante a cúpula climática, Lula deve reiterar as cobranças para os países ricos financiarem a luta contra o aquecimento global nas nações em desenvolvimento e pretende construir uma posição unificada dos Estados com florestas tropicais.

“Nós estamos sendo olhados pelo mundo como o país que pode mudar a história da questão energética no planeta Terra. Estou falando sem modéstia: o Brasil pode ser para o mundo da energia limpa aquilo que a Arábia Saudita foi para o combustível fóssil, porque ninguém pode competir com o Brasil na produção de energia”, ressaltou o presidente.

A COP 28 acontece entre 30 de novembro e 12 de dezembro, em Dubai. (ANSA).

