Brasil caminha para ditadura, diz Bolsonaro

(ANSA) – BRASÍLIA, 30 GIU – O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que Brasil camina rumo a uma “ditadura” após ser declarado inelegível por oito anos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“Estamos a caminho de uma ditadura, isso não é democracia” afirmou Bolsonaro, assegurando que sempre trabalhou “dentro das quatro linhas” da democracia.

Ele afirmou ter recebido uma “facada pelas costas” e comparou o Brasil com os regimes de Cuba, Venezuela e Nicarágua.

“Vão brindar com o Ortega, da Nicarágua, que prendeu todos os opositores, que prendeu padres, expulsou freiras e persegue de forma brutal seu povo. Essas pessoas vão brindar com Díaz-Canel, afinal Cuba é uma democracia segundo eles, e também com Maduro”, afirmou. (ANSA).

