Brasil cai no grupo da Itália e Noruega na United Cup

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 10/11/2022 - 0:40 Compartilhe

Foram definidos os Grupos da nova United Cup, a junção da ATP Cup com o feminino que será realizada em janeiro na Austrália nas cidades de Perth, Brisbane e outra cidade a definir e com presença do Brasil.

O time nacional terá que duelar contra a poderosa Itália e a Noruega pelo Grupo E em Brisbane. A equipe italiana terá Matteo Berrettini (16º), Lorenzo Musetti (23º), Andrea Vavassori (176º) e Marco Bortolotti (113º nas duplas) além de Martina Trevisan (28ª), Lucia Bronzetti (56ª) , Camila Rosatello (230ª) e Nuria Brancaccio (267ª).

O time norueguês virá com Casper Ruud (4º), Viktor Durasovic (333º), Andreja Petrovic (1264º), Ulrikke Eikeri (375ª), Malene Helgo (394ª) e Lilly Haseth (759º).

O time brasileiro terá Thiago Monteiro (65º), Felipe Meligeni Alves (164º), Matheus Pucinelli de Almeida (199º) e Rafael Matos (28º nas duplas). No feminino, Bia Maia (15ª), Laura Pigossi (114ª), Carol Meligeni (199ª) e Luisa Stefani (55ª nas duplas)

Serão ao todo 18 países sendo 16 já confirmados e mais dois a serem definidos.

A Grécia de Stefanos Tsitsipas caiu no Grupo A da Bélgica e de outro a definir. A Espanha de Rafael Nadal caiu no grupo D da Austrália e Grã-Bretanha. A Polônia está no mesmo grupo da Suíça e outro país a definir na chave B, os EUA estão com Rep. Tcheca e Alemanha pelo Grupo C. França, Croácia e Argentina fecham o Grupo F.

E MAIS:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias