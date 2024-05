Brasil busca abrir mercado para carne bovina em visita de primeiro-ministro japonês

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/05/2024 - 16:04 Para compartilhar:

Um dos focos das conversas entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, que estará em Brasília na sexta-feira, 3, será a tentativa do Brasil de entrar no mercado de carne bovina do Japão. A informação foi apresentada a jornalistas pelo embaixador Eduardo Paes Saboia, secretário de Ásia e Pacífico do Ministério das Relações Exteriores, em conversa sobre a visita do líder estrangeiro.

“O fluxo comercial é de US$ 11 bilhões, o Japão é o segundo maior parceiro comercial do Brasil na Ásia. Mas há espaço para ampliação. O Brasil é grande exportador de ferro, frango, café, alumínio, milho. E importa do Japão sobretudo produtos manufaturados, com ênfase nas autopeças, compostos químicos, circuitos integrados”, declarou o diplomata.

Segundo ele, Lula mencionará a Kishida a intenção de diversificar as trocas comerciais. “Acho que o grande objetivo é nos termos acesso ao mercado japonês para nossa carne bovina e ampliação para a carne suína. O Japão importa 70% da carne bovina que consome e 80% da carne bovina importada pelo Japão vem de dois fornecedores, Austrália e Estados Unidos”, disse Saboia.

“O Brasil tem condições de ser um fornecedor confiável, como é de carne de frango, para o Japão”, afirmou o diplomata. Ele disse que as condições sanitárias da produção brasileira melhoraram muito.