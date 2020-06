SÃO PAULO, 2 JUN (ANSA) – O Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira (2) que o Brasil registrou mais 1.262 mortes pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) nas últimas 24 horas, o maior número diário já registrado desde o início da pandemia. O recorde anterior era do dia 21 de maio, com 1.188 vítimas em um dia. Com a quantidade, o país chega a 31.199 falecimentos em decorrência da Covid-19. (ANSA)