Brasil bate recorde com quase 1,9 milhão de casos de dengue

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 19/03/2024 - 9:13 Para compartilhar:

(ANSA) – BRASÍLIA, 19 MAR – Em menos de três meses, o Brasil bateu recorde de casos de dengue para um único ano, com quase 1,9 milhão de contágios em 2024, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (18) pelo Ministério da Saúde.

Nas primeiras 11 semanas epidemiológicas do ano, houve 1.889.206 contágios confirmados e prováveis, frente a 400.197 reportados no mesmo período de 2023. O Painel de Arboviroses do governo também contabiliza 561 mortes confirmadas por dengue em 2024, enquanto 1.020 estão sob investigação.

O recorde de casos anterior era de 2015, com 1.688.688 milhão no ano inteiro, seguido por 2023, com 1.658.816.

Na cidade de São Paulo, a prefeitura decretou situação de emergência sanitária, medida já adotada por nove estados (Acre, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo) e pelo Distrito Federal.

A secretária de Vigilância em Saúde do ministério, Ethel Maciel, informou que o país deve atingir 4,2 milhões de casos em 2024. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias