Brasil bate recorde com 407 mortes por coronavírus em 24h

SÃO PAULO, 23 ABR (ANSA) – O Ministério da Saúde anunciou nesta quinta-feira (23) que o Brasil teve 407 mortes nas últimas 24 horas, totalizando 3.313. O número é o maior registrado em um dia desde o início da pandemia. O recorde anterior havia sido no dia 17 de abril, quando 217 pessoas perderam a vida em um dia. Segundo o novo balanço, existem 49.492 casos confirmados no território brasileiro, o que representa um aumento de 3.735 contaminações.

As novas mortes marcam um aumento de 14% em relação aos dados de ontem (22), quando foram registradas 2.906 mortes. Já a quantidade de pessoas infectadas teve um crescimento de 8,2% em relação a quarta-feira, quando os pacientes infectados eram 45.757.

Apesar do crescimento na quantidade de mortes, o Ministério da Saúde informou que isso não significa necessariamente que as pessoas faleceram entre ontem e hoje, já que, desde o início da pandemia, o governo tem somado as mortes com atraso.

Além disso, existe a possibilidade de o número real de infecções ser maior, tendo em vista que nem todas as pessoas são testadas e há testes represados à espera de confirmação. São Paulo se mantém como epicentro da pandemia no país, concentrando o maior número de falecimentos (1.345). O estado é seguido pelo Rio de Janeiro (530), Pernambuco (312), Ceará (266) e Amazonas (234). Em relação aos casos confirmados, os estados mais atingidos continuam os mesmos: São Paulo (16.740), Rio de Janeiro (6.172), Ceará (4.598), Pernambuco (3.519) e Amazonas (2.888). (ANSA)