Brasil bate novo recorde e ultrapassa 20 mil mortes

SÃO PAULO, 21 MAI (ANSA) – O Ministério da Saúde anunciou nesta quinta-feira (21) que o Brasil contabilizou mais 1.188 mortes pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) nas últimas 24 horas, elevando o número total para 20.047.

Com isso, pela segunda vez na semana, o país bateu recorde de óbitos diários, superando o informado na última terça-feira (19), quando 1.179 novas vítimas foram incluídas no balanço.

Segundo o Ministério da Saúde, a quantidade de pessoas infectadas pela Covid-19 chegou a 310.087 com o acréscimo de 18.508 novos casos identificados de ontem para hoje.

Desta forma, o Brasil continua sendo o terceiro país com mais casos no mundo, atrás dos Estados Unidos (1.573.742) e da Rússia (317.554), de acordo com a Universidade Johns Hopkins.

São Paulo continua sendo o estado com mais pessoas contaminadas pela doença, com 73.739 até o momento. Na sequência aparecem Rio de Janeiro (32.089), Ceará (31.413), Amazonas (25.367) e Pernambuco (23.911).

Com os novos números, que não refletem a quantidade real de óbitos e casos registrados em 24 horas, já que o governo tem atualizado os dados com atraso, o Brasil está confirmando as previsões realizadas por estudos de que deve se tornar o epicentro mundial da doença. (ANSA)