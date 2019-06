Brasil bate Japão nos pênaltis e conquista Torneio de Toulon

SÃO PAULO, 15 JUN (ANSA) – O Brasil venceu neste sábado (15) o Japão nos pênaltis e voltou a conquistar após cinco anos o Torneio de Toulon, na França.

No tempo normal, a seleção brasileira empatou com os japoneses, por 1 a 1, no Estádio Marcel Roustan. O atacante Antony abriu o placar para o país sul-americano, já os asiáticos igualaram o marcador com Koki Ogawa.

Já nas penalidades, a seleção brasileira olímpica bateu o Japão por 5 a 4, com o goleiro Ivan defendendo a última cobrança.

Após as goleadas diante da França (4 a 0), Guatemala (4 a 0) e Catar (5 a 0) na fase grupos, e a vitória sobre a Irlanda, por 2 a 0, nas semifinais, o jogo contra o Japão foi o maior desafio do Brasil no torneio.

Com nove títulos conquistados, o Brasil só está atrás da França, que já venceu o Torneio de Toulon 12 vezes.

Visando as Olimpíadas de Tóquio, em 2020, no Japão, a seleção brasileira ainda disputará o pré-olímpico, que será em janeiro, na Colômbia. (ANSA)