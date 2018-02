Brasil bate Guatemala na Fed Cup e define liderança do grupo contra Argentina

O Brasil venceu com tranquilidade a Guatemala por 3 a 0 nesta quinta-feira e se manteve na disputa pela liderança do Grupo B pelo Zonal Americano I da Fed Cup, a versão feminina da Copa Davis, que acontece nas quadras de saibro do Club Internacional de Tênis de Assunção, no Paraguai.

Foi o segundo triunfo da equipe brasileira na competição – na quarta-feira, bateu a Venezuela por 2 a 1. Agora, o Brasil enfrentará a Argentina na sexta-feira, às 15 horas (de Brasília), pela definição do primeiro lugar da chave.

No duelo contra a Guatemala, a primeira a entrar em quadra foi Nathaly Kurata, 429º colocada no ranking mundial da WTA. A paulista de 24 anos não tomou conhecimento de Melissa Morales, que não possui colocação no ranking, e venceu com duplo 6/2.

Na sequência, Bia Haddad Maia, número 59 do mundo, atropelou Kirsten-Andrea Weedon, 799ª do ranking, com duplo 6/1, em apenas 49 minutos. Os 2 a 0 já garantiam o Brasil o triunfo e, por isso, o capitão Fernando Roese poupou suas principais atletas e colocou para jogar nas duplas Luisa Stefani e Gabriela Cé.

As brasileiras encontraram dificuldades, mas mantiveram o embalo do time e conseguiram vencer Gabriela Rivera e Kirsten-Andrea Weedon por 2 a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 7/6 (7/3).

VITÓRIA ARGENTINA – A Argentina, que já havia derrotado a Guatemala, superou nesta quinta-feira a Venezuela. Paula Ormaechea derrotou Aymet Uzcategui por 6/4, 1/6 e 6/1. Na sequência, Catalina Pella bateu Andrea Gamiz por 4/6, 6/0 e 6/1.

Quem vencer do confronto entre Brasil e Argentina disputará neste sábado a final do Zonal I Americano contra o campeão do Grupo A, composto por Paraguai, Colômbia e Chile. Quem passar avançará aos playoffs do Grupo Mundial II, em abril.