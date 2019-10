Brasil bate Alemanha no Basquete e fica perto da classificação nos JMM

O basquete masculino do Brasil passou fácil (22) pela Alemanha, na e última partida da fase de grupos, dos Jogos Mundiais Militares, que acontecem na cidade de Wuhan, na China. Vitória com larga vantagem: 70 a 49 a favor da equipe verde e amarela. O resultado deixou o Brasil mais perto da classificação para a fase eliminatória. A equipe busca o segundo título nos JMM: na edição de 2011, no Rio , o Brasil conquistou o ouro ao derrotar na final a Grécia. Na última edição, na Coreia do Sul, o país ficou com o bronze.

A equipe brasileira está no grupo B, e disputa com Grécia e Lituânia a liderança da chave, que está embolada: Brasil, Grécia e Lituânia somam três vitórias em quatro jogos. A definição do grupo ocorre amanhã (23), com a realização dos últimos jogos da fase de grupos.

Na partida de (22), os dois maiores pontuadores foram o ala pivô Sualisson Silva, que defende o time Basquete Cearense no Novo Basquete Brasil (NBB) e o armador Davi Rosseto, jogador do Flamengo: ambos marcaram 17 pontos cada um. O ala Guilherme Deodato, do Life Fitness Minas, fez 14 pontos, e Gemerson Barbosa, do Vasco, marcou outros 14 pontos. Destaque também para a atuação de Alexandre Paranhos de Souza, com 11 pontos.