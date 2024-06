Brasil atropela Alemanha em abertura da 2ª semana da Ligas das Nações

Agência Brasili Agência Brasil https://istoe.com.br/autor/agencia-brasil/ 04/06/2024 - 16:50 Para compartilhar:

A seleção brasileira masculina passeou em quadra contra a Alemanha na abertura da segunda semana da Liga das Nações de Vôlei (LNV), em Fukuoka (Japão). Na madrugada desta terça-feira (4), a equipe comandada pelo técnico Bernardinho aplicou 3 sets a 0 (25/15, 25/16, 25/15) nos adversários, em apenas 1h e 17 minutos de partida. O próximo duelo será contra o Irã, à meia-noite (horário de Brasília) de quarta-feira (5).

Lucarelli foi o maior pontuador da partida, com 16 pontos, seguido do também ponteiro Lukas Bergmann, que atuou pela primeira vez como titular na LNV e anotou 11 pontos, mesmo total de Darlan.

Outra atuação de destaque foi do levantador Fernando Cachopa. Ele entrou no lugar de Bruninho, poupado por conta de uma lesão na panturrilha. Além de Cachopa, a seleção conta com novo reforço nesta segunda semana da LNV: o levantador Matheus Brasília foi convocado na segunda (3) para substituir Bruninho.

Com o triunfo de hoje (4), o Brasil ocupa a sétima posição na tabela, com nove pontos (vitórias em cinco jogos). Já a Alemanha é a 11ª colocada (3 pontos).

A LNV reúne as 16 seleções mais bem ranqueadas do mundo. Apenas os sete primeiros colocados mais a Polônia (país sede da etapa final) avançarão à fase final da competição. Já classificado para a Olimpíada de Paris, o Brasil busca o bicampeonato – o primeiro foi em 2021. A equipe vencedora e a vice garantem serão cabeças de chave na divisão de grupos nos Jogos de Paris.

Jogos do Brasil – 2ª semana

Quarta-feira (5) – 24h (meia-noite) – Brasil x Irã

Sexta (7) – 3h30 – Brasil x Eslovênia

Sábado (8) – 3h30 – Brasil x Polônia